Убиство во кумановско: 25-годишник во притвор, се проверува поврзаност со други сомнителни смртни случаи

Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Куманово донесе наредба за спроведување истражна постапка против 25-годишен жител на Куманово, осомничен за кривично дело убиство извршено на свиреп и подмолен начин, согласно член 123 став 2 точка 1 од Кривичниот законик.

Според првичните информации, делото се случило во периодот од 27 јануари до 12 февруари 2026 година во селото Челопек, општина Старо Нагоричане. Осомничениот се товари дека со умисла лишил од живот жена родена во 1947 година, која живеела сама.

Како што информираат од обвинителството, тој ја искористил нејзината возраст и немоќ. Откако влегол во домот, ја нападнал додека спиела, нанесувајќи ѝ повеќе удари што резултирале со тешки телесни повреди од кои починала.

Се испитува можност за повеќе поврзани случаи

Во рамки на интензивна и координирана истрага, во која се вклучени Министерството за внатрешни работи и екипи од Институтот за судска медицина, обезбедени се докази што укажуваат на можна поврзаност со други слични случаи во кумановскиот регион.

Поради сличностите во изборот на жртвите и начинот на извршување, се испитува дали зад повеќе случаи стои ист сторител. Во таа насока, наредена е ексхумација и обдукција на тело на почината жена која се смета за потенцијална жртва. Од телото се подигнати биолошки траги и ДНК материјал за понатамошно вештачење.

Осомничениот во притвор, следува психијатриска проценка

Осомничениот веднаш по идентификацијата е лишен од слобода, а по предлог на јавен обвинител му е одредена мерка притвор. Дополнително, наредено е психијатриско вештачење од тим форензички психијатри од Институтот за психијатрија во Скопје.

Од обвинителството посочуваат дека истрагата е во тек и дека поради тајноста на постапката, во оваа фаза не можат да се споделат дополнителни детали со јавноста.

СВР Куманово до обвинителството поднесе кривична пријава против Т.Б. (25) од Куманово, осомничен за стореното дело.