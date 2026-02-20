Муцунски разговараше со новата шефица на бугарската дипломатија

Иницирана билатерална средба со Надежда Нејнски, фокус на добрососедство и конструктивен дијалог

Министерот за надворешни работи, Тимчо Муцунски, денеска остварил телефонски разговор со новоназначената министерка за надворешни работи на Бугарија, Надежда Нејнски, при што ѝ го честитал преземањето на функцијата и ѝ посакал успешен мандат.

Како што информира Муцунски преку социјалните мрежи, во разговорот било нагласено дека односите меѓу двете земји треба да се темелат на принципите на добрососедство, пријателство и конструктивна соработка.

Тој посочил дека иницирал билатерална средба во блиска иднина, оценувајќи дека тоа е важен чекор кон одржување отворен дијалог и одговорен ангажман меѓу двете држави.