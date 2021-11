Пари кои испаднале од блиндирано комбе недалеку од Сан Диего предизвикале вистински хаос меѓу луѓето, тепачки и апсења.

Видеата објавени на социјалните мрежи покажуваат расфрлани пари и луѓе кои се обидуваат да зграпчат што е можно повеќе долари по автопатот „Интерстејт 5“ во областа Сан Диего во Калифорнија, јавува Би-би-си.

Cash is scattered across a highway in San Diego after an armored vehicle was in a minor traffic incident on Friday morning:@DemiBagby pic.twitter.com/4PSNeh1gyH

— Alex Salvi (@alexsalvinews) November 19, 2021